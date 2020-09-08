Девушка разбила спорткар бойфренда после первого свидания

В американском штате Висконсин девушка прокатилась с бывшим парнем на спортивной машине ее нового бойфренда и устроила аварию. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Остин Греб (Austin Grebe) утверждает, что одолжил белый спорткар Nissan 350Z девушке, имя которой не стал называть, на следующий день после их первого свидания. По его словам, 22-летняя американка попросила у него машину, чтобы срочно доехать до родительского дома, но вместо этого отправилась к бывшему.

В тот же день она врезалась в бетонное ограждение и написала Гребу: «Я разбила твою машину». После этого она перестала отвечать на его телефонные звонки. Владелец автомобиля обзвонил три полицейских участка и наконец узнал, где произошла авария. Вскоре он обнаружил, что передняя часть кузова полностью разрушена, салон запачкан кровью, а у его знакомой выбиты зубы.

«От полицейских я узнал, что в моей машине находился какой-то мужчина», — отметил Греб. После случившегося он оборвал все контакты с учинившей ДТП американкой и создал на благотворительной платформе GoFundMe страницу, надеясь, что добрые люди помогут ему с ремонтом автомобиля. Он пытается собрать 8 тысяч долларов (611 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что житель Екатеринбурга несколько раз протаранил машину бросившей его жены после того, как она пожелала с ним развестись. В день ДТП муж написал ей сообщение «Живи счастливо».