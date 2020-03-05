Мужчина утопил машину в реке через десять минут после экзамена по вождению

Житель китайского города Цзуньи, провинция Гуйчжоу, утопил новую машину в реке через десять минут после экзамена по вождению. Об этом сообщает издание Unilad.

Мужчина по фамилии Чжан сдал экзамен и подъезжал на своей новой машине к мосту. В этот момент друзья прислали ему на мобильный телефон сообщения с поздравлениями.

Будучи за рулем, Чжан отвлекся на сообщения и слишком поздно заметил, что по мосту идут двое человек. Вместо того чтобы затормозить, он испугался и повернул руль налево. В результате машина съехала с моста и упала в воду.

Мужчине удалось самостоятельно выбраться из автомобиля. Прохожие помогли ему вылезти на берег и дали сухую одежду. Автомобиль извлекли из воды полицейские при помощи подъемного крана.

Неизвестно, понесет ли Чжан ответственность за произошедшее. Максимальное наказание за использование телефона за рулем в Китае — два штрафных очка в соответствии с действующей в этой стране системой и штраф в 200 юаней (1,8 тысячи рублей).

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