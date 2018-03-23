Американка пришла сдавать на права и врезалась в стену

Американка врезалась в здание во время экзамена на получение прав. Об этом сообщил портал LADBible.

Инцидент произошел в городе Баффало, штат Миннесота. 17-летняя девушка пришла сдавать практическую часть экзамена, села за руль, однако перепутала передачи. Вместо того, чтобы поехать назад, автомобиль двинулся вперед и врезался в здание Департамента транспортных средств.

В результате столкновения сама девушка не пострадала в отличие от ее 60-летнего инструктора, которого пришлось госпитализировать. В здании никто не пострадал, однако оно требует серьезного ремонта. Также сообщается, что против девушки не будут выдвигать никаких обвинений.

В 2013 году сообщалось о жительнице Южной Кореи, провалившейся на экзамене по вождению примерно через десять секунд после его начала. Автомобиль под ее управлением практически сразу съехал с дороги, завалился на бок и перевернулся вверх колесами. Все это сопровождалось эмоциональными криками инструктора по вождению.

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