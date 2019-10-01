Мужчина купил спорткар и через несколько часов разбил его

Житель английского города Хамберстон, графство Линкольншир, купил спортивный автомобиль и разбил его в тот же день. Об этом сообщает издание The Mirror.

33-летний водитель приобрел кабриолет Honda S2000. Он решил испытать машину и отправился покататься в тихом спальном районе города.

Мужчина развил скорость примерно до 240 километров в час, потерял управление и врезался в кирпичный забор частного дома, а затем в уличный фонарь. Автомобиль получил значительные повреждения.

Хозяева дома услышали шум и выбежали посмотреть, что произошло. Они увидели, что кирпичи, из которых была построена стена, разлетаются, как пули, а один из них ударился об их дом.

Когда водитель выбрался из машины, он смеясь заявил, что никто не пострадал, а его новая машина, видимо, оказалась слишком мощной. Жена хозяина дома отчитала виновника ДТП.

Очевидец произошедшего сообщил, что за минуту до столкновения рядом с домом на велосипедах проезжали дети.

Хозяин дома рассказал, что местные жители и раньше беспокоились о безопасности на дороге, так как неподалеку расположена школа и дети постоянно выходят на проезжую часть. Он призвал принять меры против превышающих скорость водителей.

Ранее сообщалось, что 92-летняя американка разбила машину, которую собиралась купить. Она пыталась припарковаться после тест-драйва, но перепутала газ и тормоз и сквозь стену въехала в здание дилерского центра.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!