Девочка захотела в «Макдоналдс», угнала машину мамы и разбилась

В американском городе Канзас-Сити, штат Миссури, десятилетняя девочка угнала машину матери, не справилась с управлением и разбилась. Об этом сообщает таблоид The Sun.

Инцидент произошел в среду, 31 июля. Юная американка решила прокатиться до «Макдоналдса» на семейном автомобиле Chevrolet Tahoe. Она успешно завела машину, однако по пути в ресторан врезалась в Honda Pilot.

Ребенка доставили в больницу с незначительными синяками и ссадинами, водитель второй машины не пострадал. После ДТП оба транспортных средства нуждаются в ремонте.

Позже девочка рассказала полиции, что проснулась рано утром и решила купить завтрак в «Макдоналдс», пока ее мать спала. Она проехала несколько километров, запуталась в маршруте и столкнулась со встречным автомобилем.

На данный момент полиция проводит расследование.

В середине июля сообщалось, что в Австралии дети угнали автомобиль и проехали на нем 900 километров. Припаркованный внедорожник нашли возле дороги в Графтоне. Дети отказались выходить из машины и заперли двери, поэтому полицейским пришлось использовать дубинку, чтобы попасть внутрь.

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