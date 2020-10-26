Трехлетний именинник случайно выстрелил в себя на дне рождения и умер

В американском округе Монтгомери, штат Техас, трехлетний мальчик случайно подстрелил себя на дне рождения и умер. Об этом сообщает местный новостной портал ABC13.

Согласно полицейскому отчету, 24 октября семья и друзья собрались дома, чтобы отметить день рождения ребенка, чье имя не раскрывается. Взрослые играли в карты, когда услышали выстрел. Позже выяснилось, что именинник нашел пистолет, выпавший из кармана одного из членов семьи. Он решил поиграть с оружием и по неосторожности ранил себя.

Пострадавшего доставили в медпункт ближайшей пожарной станции, где он позднее умер от полученного ранения.

Ранее сообщалось, что няня из американского города Хьюстон, штат Техас, пыталась сделать селфи с пистолетом и случайно ранила десятилетнего мальчика, за которым присматривала. Пуля попала ребенку в живот.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



