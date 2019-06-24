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Двухлетний мальчик поиграл с пистолетом бабушки и подстрелил себя

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В американском городе Гринвилл, штат Южная Каролина, двухлетний мальчик нашел пистолет в сумке бабушки и случайно подстрелил себя. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По данным полиции округа Гринвилл, в четверг, 20 июня, Кейден Джон Стабер (Kayden John Stuber) находился под присмотром бабушки и тети. Во время игры ребенок незаметно достал из сумки бабушки пистолет, который был заряжен, и пустил себе в голову пулю.

Полицейские выехали на вызов около 13:35 по местному времени. Они попытались оказать пострадавшему неотложную помощь до прибытия парамедиков, однако ранение оказалось смертельным. Мальчик скончался по дороге в больницу.

Следователь подтвердил, что смерть наступила от выстрела в голову в результате несчастного случая.

В конце мая сообщалось, что в австралийском штате Квинсленд мальчик поиграл с пистолетом отца и подстрелил сестру. Девочку доставили в больницу города Кэрнс с огнестрельным ранением, не представляющим угрозы для жизни.

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