Ребенок поиграл с пистолетом отца и подстрелил сестру

В австралийском штате Квинсленд мальчик поиграл с пистолетом и подстрелил свою сестру. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел в пятницу, 24 мая. По предварительным данным, 47-летний австралиец чистил пистолет «Глок», отвлекся и оставил оружие в спальне. Оставшиеся без присмотра дети решили поиграть: девятилетний ребенок взял заряженный пистолет отца и случайно выстрелил в шестилетнюю сестру.

Девочку доставили в больницу города Кэрнс с огнестрельным ранением, не представляющим угрозы для жизни. Она находится в стабильном состоянии.

Владельца оружия задержали в понедельник, 27 мая. Он предстанет перед судом 13 июня.

Ранее в мае сообщалось, что в американском штате Небраска мужчина случайно выстрелил себе в паховую область. 32-летний Питер Якобссон (Peter Jacobsson) шел по улице и выронил из кармана пистолет. Ранение оказалось не смертельным.

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