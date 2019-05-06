Мужчина шел по улице и случайно подстрелил себя

В американском штате Небраска мужчина случайно выстрелил себе в паховую область. Как сообщает информационный портал WIBW, ранение оказалось не смертельным.

По данным полиции города Линкольн, инцидент произошел вечером в среду, 1 мая. Согласно протоколу, 32-летний Питер Якобссон (Peter Jacobsson) шел по улице и выронил из кармана пистолет. Оружие ударилось о землю и пустило в мужчину пулю.

Американца доставили в местную больницу, где ему оказали медицинскую помощь. Полученная травма не угрожала его жизни. Якобссона обвинили в незаконном хранении оружия и стрельбе в пределах города.

В феврале сообщалось, что в США мужчина по неосторожности выстрелил в себя на вечеринке. Семья праздновала 16-летие дочери. Отец именинницы решил развлечь гостей и продемонстрировал навыки владения оружием. Он покрутил пистолет на пальце руки и выстрелил себе в живот.

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