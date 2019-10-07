Мужчина решил сделать имениннику сюрприз и случайно получил пулю в сердце

Молодой человек из Норвегии прилетел в США, чтобы сделать сюрприз тестю, однако американец случайно застрелил его, приняв за злоумышленника. Об этом сообщает People.

Вечером во вторник, 1 октября, норвежец Кристофер Берган (Christopher Bergan) прилетел в американский штат Флорида, чтобы устроить своему тестю, Ричарду Деннису (Richard Dennis), сюрприз по случаю дня рождения.

Приземлившись в аэропорту, 37-летний Берган отправился к дому отца жены, чтобы поздравить его с 61-летием.

Незадолго до этого в дом Денниса приходил еще один человек. По словам местного шерифа, Боба Джонсона (Bob Johnson), между мужчинами завязалась словесная перепалка, в результате чего Деннис прогнал неизвестного из своего дома.

Увидев неожиданно выскочившего из кустов Бергана, Деннис подстрелил его, приняв мужчину за злоумышленника, приходившего ранее в его дом. Несмотря на то что спасательные службы прибыли на место в скором времени, норвежец скончался на месте от пули, попавшей прямо в сердце.

«Наше расследование показало, что выстрел был совершенно случайно, — заявил шериф Джонсон во время пресс-конференции с журналистами. — Я не собираюсь оправдывать Денниса за то, что он сделал. Но это был действительно печальный несчастный случай, в таком случае мы не предъявляем стрелявшему никаких обвинений. Это ужасная трагедия, которая никогда не должна повториться».

Ранее сообщалось, что в американском штате Джорджия охотник принял 17-летнего подростка за оленя и подстрелил его. Врачи не смогли помочь юноше, и он скончался в больнице.

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