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Неуклюжий пес подстрелил охотника из ружья

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В США собака подстрелила своего хозяина на охоте. Об этом сообщил информационный портал KRQE.

Инцидент произошел в округе Донья-Ана, штат Нью-Мехико. 74-летний охотник Сонни Гиллиган (Sonny Gilligan) сидел в грузовике вместе с тремя собаками: Чарли, Ковбоем и Скуби. Животные находились на заднем сидении, там же лежало ружье. Чарли случайно нажал на спусковой крючок, пуля прошла через водительское сиденье и вонзилась охотнику в спину. Несмотря на сильную боль, он смог вызвать спасателей. Те немедленно госпитализировали мужчину.

Сын пострадавшего Марк отметил, что, если бы помощь не прибыла вовремя, его отец был бы мертв. Он объяснил, что Сонни часто берет собак на охоту на американских зайцев. Нередко мужчина сразу же скармливает всю добычу псам.

Сонни сразу же заявил, что простил Чарли и не держит на него зла. «Он балует своих собак. Зовет их своими мальчиками. Он обожает животных», — отметил Марк.

После инцидента всех троих собак доставили в местный приют. Их хозяин в этот момент находился в критическом состоянии, тем не менее его главной заботой было освободить питомцев из «собачьей тюрьмы», чем он и велел заняться сыну. Врачи называют состояние Сонни стабильным, его перевели из реанимации в обычную палату.

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