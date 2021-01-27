В политике Байдена увидели признаки шизофрении

В политике нового президента США Джо Байдена видны «признаки шизофрении». Такое мнение выразил польский профессор-американист Гжегож Горски, его слова приводит Radio Szczecin.

По словам ректора Ягеллонского колледжа, подобные проявления ярко видны в вопросе отношений США и Германии. «С одной стороны, мы слышим ругань, так как Германия строит газопровод вместе с Россией, хочет обеспечить себе альтернативу. С другой, он [Байден] приглашает немцев сотрудничать», — подчеркнул Горски.

Профессор добавил, что возвращение Вашингтона к тесному союзу с Берлином может вылиться в то, что «Северный поток-2» будет достроен, а отношения американцев с Москвой улучшатся. В то же время он указывает, что первые заявления и действия демократов на международной арене вызывают озабоченность. «Это полная путаница и неразбериха, невозможно ничего точно сказать о каком-либо направлении политики [США]», — указал Горски.

26 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США «по-прежнему считают, президент продолжает верить, что "Северный поток-2" — плохая сделка для Европы». Она также добавила, что новая администрация займется санкциями в отношении проекта — «будет изучать» уже введенные ограничения.

США ввели новые санкции против строящегося газопровода «Северный поток-2» 19 января. Они коснулись трубоукладчика «Фортуна», его владельца — «КВТ-Рус» — и компании «Рустанкер». Также под ограничительные меры попало судно «Максим Горький».

Ввод в эксплуатацию «Северного потока-2» планировался в конце 2020-го или начале 2021 года. В настоящее время речь идет о лете 2021 года. 19 января Вашингтон впервые за время борьбы с газопроводом реализовал угрозу и ввел санкции против проекта. Однако в Берлине продолжают настаивать на том, что «Северный поток-2» — проект исключительно экономический.