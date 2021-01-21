Мексика прокомментировала прекращение строительства стены на границе

Мексика приветствует решение нового президента США Джо Байдена прекратить строительство стены на границе двух стран. Так одно из первых решений политика на посту президента прокомментировал в Twitter глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

Министр также одобрил решение администрации Байдена усилить программу DACA, защищающую от депортации из США мигрантов, которые въехали в страну детьми. «Как написал мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор нынешнему президенту США Джо Байдену несколько лет назад, мосты открывают путь к сотрудничеству и взаимопониманию», — отметил Эбрард.

В первый день на посту Байден подписал ряд указов, отменяющих решение предыдущей администрации. В частности, он остановил строительство стены на южной границе, обещание создать которую было ключевым для кампании бывшего главы Белого дома Дональда Трампа. Байден также приостановил депортацию нелегальных мигрантов на ближайшие 100 дней и отменил запрет на въезд в страну гражданам некоторых мусульманских стран, введенный Трампом.

Инаугурация Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовал уходящий вице-президент страны Майк Пенс. Трамп церемонию проигнорировал, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств. Из столицы он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Перед этим он попрощался со своими сторонниками и обещал вернуться «в том или ином виде».