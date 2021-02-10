Телетрансляция слушаний об импичменте расстроила Трампа

Бывший президент США Дональд Трамп расстроился после просмотра телетрансляции слушаний об его импичменте в сенате. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Трамп был недоволен работой своей команды юристов», — сказал один из собеседников издания. Бывший глава Белого дома был крайне разочарован тем, как контрастировали сухие и технические аргументы его юристов с эмоциональным выступлением обвинителей из палаты представителей.

Трампа также расстроило то, что его ведущий адвокат Брюс Кастор назвал политика «бывшим президентом», тем самым признав его поражение на выборах 2020 года. Кроме того, Трамп и некоторые его сторонники раздосадованы решением Кастора не использовать видео и графики, как этого хотел экс-президент США.

9 февраля в сенате начался второй процесс импичмента в отношении Трампа. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент бывшему хозяину Белого дома в связи с беспорядками в Вашингтоне. Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он уже не сможет баллотироваться в президенты. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые.