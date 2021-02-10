Стало известно о «почти кричащем» Трампе из-за процесса по импичменту

Бывший президент США Дональд Трамп оказался недоволен выступлением своих адвокатов на начальном этапе процесса по импичменту в сенате Конгресса. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с его реакцией.

По их словам, бывший американский лидер был особенно раздражен работой адвоката Брюса Кастора и почти кричал на него. В ходе обсуждений юрист выступил с 48-минутной речью, в которой изложил некоторые аргументы защиты. Многие республиканцы посчитали изложенные защитниками Трампа доводы излишне запутанными и невнятными.

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Ранее сенат признал конституционность процесса по импичменту Трампу. Всего по итогам голосования 56 сенаторов согласились с тем, что процедура импичмента соответствует основному закону страны, 44 законодателя высказались против. При этом проголосовавшие против республиканцы дали понять, что намерены добиться оправдать бывшего президента. Для вынесения импичмента Трампу необходимо получить 67 голосов в сенате.

9 февраля в сенате начался второй процесс импичмента в отношении Трампа. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент бывшему хозяину Белого дома в связи с беспорядками в Вашингтоне. Демократы мотивируют решение подвергнуть Трампа импичменту в том числе тем, что после завершения процесса он не сможет баллотироваться в президенты. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые.