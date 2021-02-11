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Участников штурма Капитолия обвинили в желании линчевать Пенса и Пелоси

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Фото: Ahmed Gaber / REUTERS

Сторонники бывшего президента США Дональда Трампа во время штурма Капитолия 6 января хотели линчевать вице-президента Майкла Пенса и спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Об этом на процессе импичмента Трампу заявила обвинитель Стейси Плэскит, передает CBS News.

По ее словам, присутствовавшие в Капитолии журналисты слышали, как атакующие громко говорили о своих намерениях. Эта информация была подтверждена позднее арестованными участниками штурма, уточнила она. Также Плэскит указала на то, что на лужайке перед зданием Капитолия появилась виселица.

Обвинитель рассказала, что политиков пришлось эвакуировать из здания. Она продемонстрировала видео, на котором видно, как группа людей во главе с Пенсом сбегает по ступеням Капитолия, сообщает РИА Новости.

Ранее 11 февраля на процессе по импичменту бывшему президенту США Дональду Трампу телезрителей попросили убрать детей от экранов телевизоров. Главный обвинитель, член палаты представителей Джейми Раскин пояснил, что в ходе разбирательств будут транслироваться кадры «внушающего беспокойство насилия».

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов пять человек погибли, полиция задержала почти 70 участников беспорядков. 14 января палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа в связи с беспорядками в Вашингтоне.

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