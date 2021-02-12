Адвокат Трампа рассказал о цели импичмента

Цель импичмента бывшего президента США Дональда Трампа — не допустить возможности его участия в президентских выборах в 2024 году. Такое мнение выразил адвокат экс-главы государства Майкл ван дер Вин на суде по импичменту, его слова приводит РИА Новости.

«Это превратит официальный процесс импичмента в механизм установления определенного контроля конгресса над тем, какие частные лица могут или не могут выдвигаться в президенты», — рассказал юрист, добавив, что демократы таким образом пытаются отстранить оппозицию.

По мнению ван дер Вина, действия находящейся у власти партии направлены не лично против Трампа, а против миллионов избирателей, поддерживающих его.

9 февраля в сенате начался второй процесс импичмента в отношении Трампа. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент бывшему хозяину Белого дома в связи с беспорядками в Вашингтоне. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые.