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Партию «против Трампа» задумали создать в США

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Фото: Leah Millis / Reuters

Более сотни бывших республиканцев ведут переговоры о создании новой партии правоцентристского толка, которая будет противостоять бывшему президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает Reuters.

Участники переговоров задумали отколоться от Республиканской партии из-за ее нежелания выступать против Трампа и «его попыток подорвать демократию». Пока эти обсуждения находятся на ранней стадии. Сообщается, что около 120 бывших чиновников-республиканцев, включая бывших сотрудников администраций Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего, Джорджа Буш-младшего и самого Трампа, обсудили этот вопрос в ходе конференции в Zoom на минувшей неделе.

«Значительная часть Республиканской партии становится все более радикальной и угрожает американской демократии. Партия должна подтвердить свою приверженность истине, разуму и основополагающим идеалам, иначе явно нужно создать что-то новое», — заявил агентству политик Эван Макмаллин.

9 февраля в сенате начался второй процесс импичмента в отношении Трампа. 14 января палата представителей проголосовала за импичмент бывшему хозяину Белого дома в связи с беспорядками в Вашингтоне. Демократы мотивируют решение в том числе тем, что после завершения процесса он уже не сможет баллотироваться в президенты. Попытка отстранения лидера государства от должности после окончания президентского срока предпринимается в США впервые.

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