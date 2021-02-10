Twitter оценил возможность восстановить аккаунт Трампа

Социальная сеть Twitter оценила возможность восстановить аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Вице-президент Twitter по финансам Нед Сигал (Ned Segal) сообщил в разговоре с CNBC, что Трампу не предоставят доступ даже в том случае, если он будет вновь баллотироваться или победит на президентских выборах.

По словам Сигала, согласно правилам Twitter, пользователи не могут призывать к насилию. Если же кто-то допустит подобные высказывания, он будет заблокирован без возможности вновь использовать платформу.

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Представитель Twitter добавил, что правила необходимо соблюдать всем пользователям сервиса вне зависимости от их социального статуса: и комментаторам, и финансовым директорам, и бывшим или действующим политикам.

В январе Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство соцсети пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, который предоставит ему слово. Также бывшему американскому лидеру запретили выкладывать видео на YouTube, а основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсетей до конца его президентского срока.

Блокировки начались после беспорядков, которые сторонники Трампа устроили 6 января. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.