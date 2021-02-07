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Трамп оказался счастлив без соцсетей

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Carlos Barria / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп чувствует себя более счастливым без социальных сетей. Об этом рассказал его старший советник Джейсон Миллер в интервью британской газете Sunday Times.

«Он сказал, что это хорошо находиться вне социальных сетей, не чувствовать влияния замкнутого мирка ненависти, в который часто превращаются социальные сети», — объяснил Миллер. По его словам, впервые за многие годы он видит Трампа «на самом деле расслабленным».

Кроме того, изменения в поведении и самочувствии бывшего главы государства заметила и его супруга Мелания. Советник Трампа добавил, что она очень рада этой ситуации. «Она сказала, что ей это нравится, что он намного счастливее и что он куда веселее проводит время», — привел ее слова Миллер.

9 января Twitter бессрочно заблокировал аккаунт Трампа из-за «риска дальнейшего подстрекательства к насилию». Кроме того, руководство соцсети пообещало заблокировать аккаунт любого пользователя, который предоставит ему слово.

Также бывшему американскому лидеру запретили выкладывать видео на YouTube, а основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсетей до конца его президентского срока. 16 января его страницы в Facebook и Instagram внезапно разморозили, однако последние записи там датируются 6 января.

Блокировки начались после беспорядков, которые сторонники Трампа учинили 6 января. Они ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенаторам и конгрессменам пришлось прервать заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков, согласно которым президентом был избран демократ Джо Байден. В результате протеста погибли пять человек, десятки были арестованы.

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