YouTube запретил Трампу размещать видео на неопределенный срок

Видеохостинг YouTube запретил бывшему президенту США Дональду Трампу размещать новые видео в своем аккаунте на неопределенный срок. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что ограничения также коснулись и личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Ему запретили монетизировать свою деятельность на платформе.

13 января YouTube временно заморозил аккаунт Трампа как минимум на одну неделю и удалил последнее видео бывшего президента. Официальной причиной стало то, что размещаемые Трампом материалы «разжигали насилие». Впоследствии запрет был продлен еще на неделю.