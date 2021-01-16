Аккаунты Трампа в Facebook и Instagram разморозили

Аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram внезапно разморозили. Ранее заблокированные записи снова стали отображаться при переходе на страницу в субботу, 16 января.

В начале января основатель Facebook Марк Цукерберг заявил, что Трампа оставят без соцсети до конца его президентского срока. Цукерберг обвинил Трампа в использовании соцсети для «разжигания насилия с целью свергнуть демократически избранное правительство».

13 января сообщалось, что видеохостинг YouTube временно заморозил аккаунт президента США Дональда Трампа как минимум на одну неделю, а возможно, продлит ограничение и на более долгий срок.

Социальная сеть Twitter в свою очередь бессрочно заблокировала аккаунт Трампа вследствие «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги голосования коллегии выборщиков. Согласно этим результатам, на президентских выборах победил демократ Джо Байден. В то же время Трамп призвал сторонников действовать мирно и поддерживать полицию. Позже стало известно, что здание Капитолия в Вашингтоне очистили от протестующих.