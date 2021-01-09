Соловьев назвал блокировку аккаунта Трампа началом цифровой войны

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал решение социальной сети Twitter заблокировать аккаунт президента США Дональда Трампа. Мнением на этот счет он поделился в своем Telegram-канале.

Соловьев упомянул и другие блокировки в США, в том числе удаление из магазина приложений Google соцсети Parler. Телеведущий отнес их к «первой цифровой гражданской войне даже не в истории США, а в истории вообще».

«Будет скоро в США свой digital GULAG. Для начала. А потом сторонников даже не Трампа, а консервативных ценностей просто начнут социально уничтожать. Не брать на работу, блокировать в сетях, отказывать в кредитах, отказывать в обучении в вузах и так далее», — заявил журналист.

Соловьев подчеркнул, что подобные блокировки противоречат американской Конституции и касаются каждого жителя страны.

Ранее стало известно. что вслед за Google компания Apple пригрозила удалить социальную сеть Parler, которая популярна среди сторонников Трампа. В письме руководству приложения указано, что пользователи соцсети использовали ее, чтобы скоординировать планы по выдвижению в Вашингтон в день штурма здания Конгресса.

Социальная сеть Twitter в свою очередь бессрочно заблокировала аккаунт Трампа вследствие «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».