Apple вслед за Google пригрозила удалить популярную у сторонников Трампа соцсеть

Компания Apple пригрозила удалить социальную сеть Parler, которая популярна среди сторонников действующего президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает портал Mediaite.

В письме Apple руководству приложения указано, что пользователи соцсети использовали ее, чтобы скоординировать планы по выдвижению в Вашингтон в день штурма здания Конгресса. По этой причине корпорация заявила, что удалит Parler из App Store, если в течение 24 часов в нем не будет введена система модерации.

Американский политический обозреватель и бывший сотрудник Секретной службы США Дэн Бонгино (Dan Bongino), который приобрел долю акций Parler летом прошлого года, заявил, что решение Apple имеет идеологический характер. «Нам навязывают полицейское государство», — высказался он.

До этого упомянутую соцсеть из-за призывов к насилию заблокировала компания Google.

Ранее социальная сеть Twitter бессрочно заблокировала аккаунт действующего президента Дональда Трампа. Согласно заявлению соцсети, аккаунт главы государства @realDonaldTrump был заморожен на постоянной основе вследствие «риска дальнейшего подстрекательства к насилию».