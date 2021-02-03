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В команде Трампа объяснили его поражение

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Работающий на команду бывшего президента США Дональда Трампа социолог Тони Фабрицио выпустил исследование, в котором объяснил его поражение на президентских выборах 2020 года. Издание Politico опубликовало его результаты.

Фабрицио пришел к выводам, что ключевым фактором стал коронавирус: политика борьбы с пандемией, избранная республиканцем, показалась американским избирателям неудачной. Дополнительно подействовало то, что глава США поначалу выступал против ношения масок и сам редко носил их.

Важнейшую роль сыграла поддержка Трампа среди разных групп населения: белые американцы и жители пригородов, которые принесли ему победу в 2016 году, куда чаще голосовали за демократов, чем в прошлый раз. При этом Трамп выиграл несколько процентов среди латиноамериканского населения и даже на 1 процент упрочил свою позицию среди чернокожих — но этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать потерю основного электората.

Опросы, на которых основаны результаты исследования, прошли в 10 американских штатах: пять из них перешли на сторону демократов в 2020, хотя в 2016 поддержали Трампа, а еще пять — остались за республиканцем. Неизвестно, читал ли исследование сам бывший президент: он обвинял своих противников в подлоге и манипуляциях на выборах и отрицал, что проиграл гонку.

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