Трамп отказался помиловать самого себя

Президент США Дональд Трамп помиловал более 70 человек на прощание: сегодня заканчивается срок его полномочий. Список помилованных опубликован на сайте Белого дома.

При этом президент отказался помиловать самого себя, возможность чего обсуждал ранее в январе. В списке помилованных — 73 человека. Среди них бывший советник Трампа Стивен Бэннон, его личный адвокат Руди Джулиани, бывший мэр Детройта Куаме Килпатрик и политтехнолог Пол Эриксон. Президент также помиловал рэперов Лила Уэйна и Кодака Блэка.

В конце декабря Трамп помиловал бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта и бывшего советника Роджера Стоуна. Манафорт и Стоун были осуждены в рамках расследования о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году. Всего в список вошли 26 граждан, среди них оказался и девелопер Чарльз Кушнер — отец мужа Иванки Трамп Джареда Кушнера. Еще трем американцам частично или полностью смягчили приговоры.

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