Стало известно о планах Трампа помиловать 100 человек

Действующий президент США Дональд Трамп собрался в ближайшие дни помиловать около 100 человек. Об этом сообщает CNN со ссылкой на свои источники.

По данным американского издания, глава государства изначально собирался помиловать часть из этих людей еще на прошлой неделе, однако ему помешали беспорядки в Капитолии. Отмечается, что события в Вашингтоне склонили американского лидера к тому, чтобы не объявлять о помиловании себя самого, своих детей и адвоката Рудольфа Джулиани. Тем не менее источники CNN предупреждают, что в последние дни своего президентского срока Трамп может пойти на совершенно неожиданные шаги.

Ранее сообщалось, что ближайшие соратники президента Трампа заработали десятки тысяч долларов за помощь в помиловании преступников. По данным газеты The New York Times, в последние недели, когда стало очевидно, что Трамп покинет пост главы государства, число помилований резко возросло. Отмечается, что многие сторонники президента, используя претензии Трампа к системе правосудия в стране, способствовали помилованию своих «кандидатов».

6 января протестующие сторонники республиканцев ворвались в здание Капитолия и окружили зал сената. Сенат и палата представителей прервали заседание, на котором планировалось утвердить итоги прошедших выборов. В ходе протестов полиция задержала почти 70 участников беспорядков, пять человек погибли.