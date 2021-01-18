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Стало известно о заработках соратников Трампа на помиловании преступников

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Фото: ERIN SCOTT / Reuters

Ближайшие соратники действующего президента США Дональда Трампа заработали десятки тысяч долларов за помощь в помиловании преступников. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на свои источники.

По данным американского издания, в последние недели, когда стало очевидно, что Трамп покинет пост главы государства, число помилований резко возросло. Отмечается, что многие сторонники президента, используя претензии Трампа к системе правосудия в стране, способствовали помилованию своих «кандидатов».

В газете считают, что помощникам Трампа заплатили за продвижение помилования сына бывшего сенатора Арканзаса, которого обвиняли в создании онлайн-платформы для продажи наркотиков Silk Road, и светской львицы, обвиняемой в мошенничестве.

Ранее издание The New York Times сообщало, что Трамп обсуждал вопрос о возможности помиловать самого себя. По словам двух людей, знакомых с ситуацией, американский лидер задумывался о собственном помиловании в последние дни своего президентства. Как пишет газета, это может стать одним из самых экстраординарных и непроверенных способов использования президентской власти в истории США.

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