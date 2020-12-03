Трамп решил заранее помиловать членов семьи до ухода с поста

Действующий президент США Дональд Трамп перед уходом с поста может заранее помиловать нескольких человек из своего окружения. Об этом сообщил телеканал CNN.

Как заявили источники, такую возможность он решил обсудить с помощниками. Среди кандидатов на помилование есть члены семьи президента: его дочь Иванка и ее супруг Джаред Кушнер, которые являются советниками Трампа. По информации телеканала, американский лидер опасается, что он и его приближенные могут подвергнуться преследованиям при новой администрации демократа Джозефа Байдена.

При этом не уточняется, каких именно обвинений этим лицам может опасаться Трамп. Из материала следует, что в окружении президента считают, что предварительное помилование американским лидером сделает невозможным судебное преследование этих людей.

В то же время некоторые советники президента США считают, что он может заранее помиловать и себя самого. Один из источников напомнил, что 38-й президент США Джеральд Форд помиловал своего предшественника на посту главы государства Ричарда Никсона. Однако американские политологи полагают, что Трамп не может помиловать самого себя.

Ранее сообщалось, что дочь президента США Дональда Трампа Иванка задумалась о начале собственной политической карьеры после ухода отца с поста главы государства. В настоящее время она находится в должности его советника. Она намерена укрепить влияние в кругах республиканской партии или же выдвинуться на какую-либо политическую должность. Однако девушка пока уклоняется от ответа на вопрос, стремится ли она к должности президента.