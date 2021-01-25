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Возле резиденции Трампа пролетели самолеты с оскорбляющими политика баннерами

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Самолеты с баннерами, на которые были нанесены оскорбляющие бывшего президента США Дональда Трампа надписи, пролетели недалеко от резиденции политика во Флориде. Фотографии и видео произошедшего были опубликованы очевидцами в Twitter.

На одном из баннеров было написано: «Трамп, ты жалкий неудачник, возвращайся в Москву». Надпись на другом гласила: «Трамп — худший президент за всю историю».

Инаугурация избранного президента Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. Трамп церемонию проигнорировал, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств. Из столицы он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. В первые выходные после окончания своего президентского срока Трамп отправился играть в гольф.

Ранее сообщалось, что соседи Трампа во Флориде выступают против его переезда в Мар-а-Лаго на постоянное место жительства и пытаются не допустить этого.

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