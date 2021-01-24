Стало известно о занятиях Трампа в первые выходные после президентского срока

В первые выходные после окончания своего президентского срока бывший американский лидер Дональд Трамп отправился играть в гольф. О его занятиях стало известно Daily Mail.

По данным издания, экс-президент провел всю субботу, 23 января, за игрой в гольф в своем клубе в Уэст-Палм-Бич в штате Флорида. В частности, Трампа в красной кепке со слоганом Make America Great Again (MAGA) сняли на видео, когда он выполнял удар на фоне пальм.

Сообщается, что позже Трамп вернулся на курорт Мар-а-Лаго, где располагается его поместье. Отмечается, что там бывшего американского лидера встретила толпа его сторонников с флагами и плакатами.

Ранее в январе Трамп пообещал найти себе новое занятие после окончания президентских полномочий. Его ассистент тогда отмечал, что надеется, что политик «просто будет играть в гольф в течение месяца».

Инаугурация избранного президента Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовал уходящий вице-президент страны Майк Пенс. Трамп церемонию проигнорировал, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств. Из столицы он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Перед этим он попрощался со своими сторонниками и обещал вернуться «в том или ином виде».