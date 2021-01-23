Бывший американский лидер Дональд Трамп пообещал найти себе новое занятие после окончания президентских полномочий. Так он ответил на вопрос корреспондента Washington Examiner о дальнейших планах.

«Мы чем-то займемся, но не прямо сейчас», — подчеркнул бывший глава государства, после чего его помощники попросили журналиста уйти. В настоящее время Трамп находится в своем гольф-клубе в городе Палм-Бич (штат Флорида).

По данным издания, этот комментарий Трампа стал первым после того, как он покинул Белый дом 20 января. «Ему нужна пауза. Мы надеемся на то, что он просто будет играть в гольф в течение месяца, но ему нужно постоянно находиться в движении», — приводит газета слова одного из ассистентов политика.

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Ранее сообщалось, что Трамп задумывался о создании новой политической партии. Этот вопрос он обсуждал со своими помощниками и другими приближенными. Создание новой партии потребует значительных вложений. При этом у Трампа существует большое число сторонников, часть из которых не вовлекалась в политику Республиканской партии до его прихода к власти.

Инаугурация избранного президента Джо Байдена прошла 20 января, он стал 46-м президентом США. На церемонии присутствовал уходящий вице-президент страны Майк Пенс. Трамп церемонию проигнорировал, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств. Из столицы он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Перед этим он попрощался со своими сторонниками и обещал вернуться «в том или ином виде».