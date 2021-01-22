Трамп нашел утешение в гольфе

После того как полномочия бывшего президента США Дональда Трампа завершились, он улетел во Флориду, в свое поместье в Мар-а-Лаго, и отправился играть в гольф. Об этом пишет The Washington Examiner.

Издание отмечает, что политика в очередной раз заметили в гольф-клубе Уэст-Палм-Бич. При этом его самого там не видели, однако утром 21 января к входу подъехали 12 тонированных машин, предположительно охранявших Трампа. Никто из его команды не дал комментариев по этому поводу. В самом Мар-а-Лаго бывшего президента встретила толпа, ему кричали «Добро пожаловать домой».

По данным американских СМИ, за время президентства Трамп играл в гольф 261 раз — примерно каждые пять дней. Ожидается, что в этой игре политик найдет утешение после проигранных выборов.

Трампа неоднократно критиковали за частые вылазки в гольф-клуб. Так, в конце декабря его укорили, что он играл в период рождественских праздников, хотя обещал неустанно работать «на благо американского народа».

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