Обещавшего неустанно работать в Рождество Трампа увидели играющим в гольф

Президента США Дональда Трампа, обещавшего неустанно работать в Рождество, увидели играющим в гольф. Об этом пишет портал Business Insider.

В графике политика было указано, что он собирается все время работать «на благо американского народа». Однако в канун Рождества он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго в штате Флорида, а затем был замечен в гольф-клубе в Уэст-Палм-Бич.

Business Insider напоминает, что во время предвыборной кампании 2016 года Трамп обещал редко покидать Белый дом, чтобы работать как можно больше. При этом, по подсчетам издания, он провел почти год на поле для гольфа за время своей работы на посту президента.

7 ноября стало известно, что Трамп находился в гольф-клубе во время того, как демократ Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США. Папарацци запечатлели его на личном поле в штате Вирджиния с клюшкой в руках.

Инаугурация нового президента состоится 20 января.