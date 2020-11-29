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Трамп с сыновьями прибыл на вертолете поиграть в гольф

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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп решил задействовать правительственный вертолет Marine One, чтобы вместе с сыновьями Эриком и Дональдом-младшим поиграть в гольф в своем клубе в Вирджинии. Об этом сообщает Daily Mail.

Трамп прибыл на борту правительственного вертолета из своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид в Мэриленде.

Отмечается, что Трамп играет в гольф уже третий день, со Дня Благодарения. Сын Трампа Дональд-младший присоединился к нему несмотря на то, что только что перенес коронавирус.

Ранее в ноябре восковую фигуру Дональда Трампа в Музее мадам Тюссо в Лондоне переодели в костюм для гольфа.

7 ноября стало известно, что Трамп находился в гольф-клубе во время того, как его коллега Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США. Папарацци запечатлели его на личном поле в штате Вирджиния с клюшкой в руках.

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