Восковую фигуру Трампа переодели в костюм для гольфа

Восковую фигуру кандидата в президенты США Дональда Трампа в Музее мадам Тюссо в Лондоне переодели в костюм для гольфа. Об этом сообщает портал Yahoo News.

Теперь Трамп стоит в красной кепке, на которой написан его лозунг Keep America Great («Сохраним Америку великой»). Он одет в фиолетовую облегающую водолазку, клетчатые брюки и белые кроссовки. Также рядом с ним стоит сумка с клюшками для гольфа.

В музее отметили, что теперь республиканец сможет уделять своему любимому виду спорта больше времени. Фигуру переодели сразу после того, как американские СМИ объявили о победе на президентских выборах демократа Джо Байдена.

Ранее 7 ноября стало известно, что Трамп находился в гольф-клубе во время того, как его коллега Джо Байден провозгласил себя избранным президентом США. Папарацци запечатлели его на личном поле в штате Вирджиния с клюшкой в руках.

В конце октября филиал знаменитого музея восковых фигур мадам Тюссо в Берлине поместил фигуру президента США Дональда Трампа в мусорный контейнер.