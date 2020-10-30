Знаменитый музей поместил восковую фигуру Трампа в мусорку

Филиал знаменитого музея восковых фигур мадам Тюссо в Берлине поместил фигуру президента США Дональда Трампа в мусорный контейнер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на немецкое издание Stern.

В музее отметили, что подобная акция носит символический характер в преддверии выборов главы государства в США. «Мы, Музей мадам Тюссо в Берлине, хотели в целях предосторожности убрать восковую фигуру Дональда Трампа», — пояснила представительница филиала.

Отмечается, что теперь фигура Трампа лежит среди мешков с мусором, а из самого контейнера торчат плакаты со словами «Вы уволены», «Фейковые новости» и «Я люблю Берлин». До этого она располагалась в ряду фигур бывших глав Белого дома, среди которых Рональд Рейган и Барак Обама. По словам представительницы музея, будущее местоположение фигуры Трампа зависит от исхода грядущих выборов.

День всеобщих выборов состоится в США 3 ноября. Граждане выберут президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и местные органы власти. Среди главных претендентов на пост главы государства — действующий американский лидер Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.