Власти США подготовились к массовым беспорядкам из-за выборов

Министерство внутренней безопасности США готовится к возможным массовым беспорядкам из-за обострения ситуации в ходе предстоящих выборов 4 ноября. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на чиновников.

Отмечается, что американские власти в настоящее время занимаются подготовкой иммиграционной и таможенной полиции, которых могут подключить к охране федеральных объектов. Исполняющий обязанности замминистра внутренней безопасности Кен Куччинелли заверил, что в ведомстве готовы к усилению протестов, но не имеют дополнительных данных об их вероятности.

4 ноября в США состоится день всеобщих выборов. Граждане выберут президента и вице-президента, также будут избраны 35 сенаторов, вся палата представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.

С конца мая во многих крупных американских городах, а позднее и в ряде стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Протестующие называют причиной смерти Флойда расизм и полицейский произвол. В некоторых штатах протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.

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