Трамп раскритиковал Байдена за выходные

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой своего противника на предстоящих выборах главы государства, кандидата от Демократической партии Джозефа Байдена за выходные дни и недостаточную работу. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая перед своими сторонниками в Пенсильвании, Трамп указал, что Байден перед дебатами взял пять дней выходных, «он хотел подготовиться, и он все равно проиграл». Теперь же оппонент действующего президента вновь «берет по меньшей мере еще четыре-пять дней», заметил он.

«Когда ты президент, ты не можешь брать выходной, ты должен работать, работать, работать очень много для американского народа», — заявил Дональд Трамп.

Ранее Джо Байден неверно назвал Дональда Трампа Джорджем. Пользователи сети предположили, что он перепутал нынешнего лидера с Бушем-младшим или просто оговорился.