Трамп усомнился в успехе республиканцев на выборах

Президент США Дональд Трамп усомнился в успехе Республиканской партии на предстоящих выборах в сенат. Такое предположение он высказал на закрытом мероприятии со спонсорами фракции. Об этом со ссылкой на источник сообщает газета The Washington Post.

По мнению американского лидера, республиканцам будет непросто одержать победу из-за его нежелания поддержать некоторых из однопартийцев. «На самом деле я думаю, что с Сенатом [будет] сложно. (...) Я не могу помогать некоторым из них. Я не хочу помогать некоторым из них», — подчеркнул он. Отмечалось, что речь шла о паре законодателей.

При этом хозяин Белого дома выразил мнение, что республиканцы вернут контроль над палатой представителей, где в настоящее время большинство принадлежит демократам.

Республиканцы занимают 53 места в сенате, а демократы — 47. На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут Трамп и демократ Джо Байден.

24 октября Трамп досрочно проголосовал на выборах главы государства в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. После того как президент опустил бюллетень в урну, он заявил журналистам, что проголосовал за «парня по имени Трамп». Он выразил уверенность в своей победе на президентских выборах.