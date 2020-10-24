Трамп проголосовал за Трампа

Президент США Дональд Трамп досрочно проголосовал на выборах главы государства в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, передает Reuters. После этого он должен отправиться в предвыборное турне по трем штатам.

После того как президент опустил бюллетень в урну, он заявил журналистам, что проголосовал за парня по имени Трамп. Таким образом глава Белого дома присоединился к более чем 54 миллионам американцев, которые проголосовали до 3 ноября.

Материалы по теме Старый бодрый Трамп Протесты, кризис и коронавирус. Как самый неудачливый президент в истории США может выиграть выборы? Вице-повелитель мух За спинами Трампа и Байдена идет еще одна предвыборная гонка. Почему она так важна для США?

Эксперты объясняют рекордный уровень досрочного голосования эпидемией коронавируса. Жители США опасаются, что в день выборов на участках будет слишком многолюдно, что существенно повысит риск заражения.

В пятницу, 23 октября, США поставили очередной рекорд по количеству новых случаев заболевания — более чем 84 тысячи. В том числе вспышки зарегистрированы в Северной Каролине, Огайо и Висконсине, куда направляется Трамп.

По данным опросов, Джо Байден в последнее время уходит в отрыв. CNN подсчитало, что за него готовы проголосовать или уже отдали свой голос 57 процентов американцев, за Трампа — 41 процент. Однако действующий глава Белого дома утверждает, что как и четыре года назад победит вопреки социологическим исследованиям.