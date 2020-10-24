Байден оказался самым расточительным кандидатом в истории США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден оказался самым расточительным претендентом на высший пост в государстве за всю историю. Об этом свидетельствует исследование компании Advertising Analytics, пишет The Hill.

Только на телевизионную рекламу бывший вице-президент истратил более чем 582 миллиона долларов за последний год. При этом за последнюю неделю траты составили 45 миллионов долларов. На оставшиеся десять дней у кандидата от демократов остается оплаченного времени на телевидении еще на 57 миллионов.

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Расходы его соперника от республиканцев, действующего президента Дональда Трампа, оказались куда ниже. Они составили 342 миллиона долларов, причем за последние два года.

За последнюю неделю обе стороны вложили в телерекламу и рекламу в интернете 160 миллионов долларов, причем Трамп потратил немного больше, чем Байден, на продвижение в Facebook и Google — 14 миллионов против 12,7 миллиона. Республиканцы и демократы вместе со своими сторонниками оплачивали более 100 тысяч объявлений с начала октября.

Выборы в США состоятся 3 ноября. Помимо президента, на них будут избирать палату представителей, треть сената, губернаторов 13 штатов и территорий.

Опросы показывают, что преимущество Байдена усиливается перед датой выборов. Так, по данным CNN, отрыв достиг 16 процентных пунктов — 57 процентов против 41-го. Однако Трамп утверждает, что опросы не отражают реальной картины. На предвыборном митинге во Флориде он выразил уверенность, что вновь, как и четыре года назад, посрамит конкурентов.

Последние дебаты между демократом и республиканцем прошли 23 октября. На них оба кандидата утверждали, что Россия хочет победы конкурента, а также открещивались от каких-либо связей с Москвой.