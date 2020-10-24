Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в своей победе на президентских выборах. Об этом пишет ТАСС.

«Я думаю, что мы выигрываем. Мы выигрываем с отрывом. Мы впереди. Мы гораздо больше продвинулись, чем четыре года назад», — заявил американский лидер на предвыборном митинге во Флориде.

В начале октября сообщалось, что, согласно результатам опроса CNN, кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден увеличил отрыв от Трампа до 16 процентных пунктов. Отмечалось, что показатели Байдена оказались максимальными за все время его противостояния с действующим главой государства. По последним данным, за демократа готовы проголосовать 57 процентов американцев, в то время как за Трампа — 41 процент. Выборы президента США состоятся 3 ноября.

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