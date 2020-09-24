Президент США Дональд Трамп назвал условие для принятия итогов выборов главы государства. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани, передает РИА Новости.

«Президент примет результаты свободных и справедливых выборов», — заявила она.

Ранее стало известно, что Трамп будет согласен уйти мирно, если он проиграет выборы кандидату от Демократической партии Джо Байдену, и это подтвердит Верховный суд.

Представители Демпартии неоднократно выражали сомнения относительно готовности действующего президента покинуть Белый дом в случае поражения на выборах. Так, бывший госсекретарь США и кандидат от демократов на президентских выборах 2016 года Хиллари Клинтон отмечала, что Трамп может попытаться оспорить результаты выборов, ссылаясь на нарушения, допущенные при почтовом голосовании. Главный оппонент американского лидера на грядущих выборах, бывший вице-президент США Джо Байден заявлял, что Трампа ждет военный переворот, если он откажется признать свое поражение на выборах.

Выборы президента США намечены на 3 ноября.