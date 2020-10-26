Байден перепутал Трампа с Джорджем Бушем

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден неверно назвал имя президента страны Дональда Трампа, вероятнее всего, перепутав его с бывшим главой государства Джорджем Бушем — младшим. Отрывок выступления демократа опубликован на YouTube-канале GOP War Room.

«В какую страну мы превратимся? Еще четыре года Джорджа... Джорджа... Мы окажемся в таком положении, где... Если Трампа выберут, мы все окажемся в другом мире!» — сказал Байден. Пользователи сети предположили, что он перепутал нынешнего лидера с Бушем-младшим или просто оговорился.

Ранее Байден перепутал число смертей от коронавируса в США. «Если Дональд Трамп будет делать так, как захочет, ситуация с COVID-19 осложнится еще больше, — а ведь погибших уже примерно 200 миллионов человек — причем к тому времени, как я закончу свою речь», — сказал он. На самом деле число летальных исходов тогда приближалось к 200 тысячам.

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