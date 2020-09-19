Трамп обсудил с бывшим соперником будущее место своей работы

Президент США Дональд Трамп обсудил с миллиардером Майклом Блумбергом в своем Twitter свое будущее место работы.

Глава государства в своей аккаунте в социальной сети решил прокомментировать неудачу Блумберга в президентской гонке. «Мини Майк Блумберг выставил себя дураком, с треском проиграв на праймериз Демократической партии», — написал Трамп.

Он отметил, что миллиардер пытался купить себе место кандидата, а в итоге проиграл и впал в депрессии и теперь дает деньги демократам в надежде на получение работы.

Блумберг ответил на это сообщение одним предложением: «Единственный человек, которому придется искать работу в следующем году это ты».

Поводом сообщения Трампа стала новость о том, что Блумберг намерен выделить 100 миллионов долларов на поддержку кампании кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена во Флориде. Этот штат традиционно считается спорным между двумя партиями, а по последним опросам Трамп опережает там Байдена на 4 процента. Флорида также представлена одной из крупнейших коллегий выборщиков.

Выборы президента США намечены на 3 ноября. От Республиканской партии будет избираться действующий президент Дональд Трамп, а демократы поддержат бывшего вице-президента Джо Байдена.