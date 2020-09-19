В борьбе Трампа и Байдена всплыл свиной грипп

Президент США Дональд Трамп ответил на критику действий своей администрации во время пандемии COVID-19, с которой выступает его соперник на президентских выборах Джо Байден. Стенограмма общения главы государства с журналистами опубликована на сайте Белого дома.

Трамп заявил, что его команда проделала «феноменальную работу», а кандидат от Демократической партии занимается исключительно критикой. В аргументации Трампа всплыл и свиной грипп, эпидемия которого была в США в то время, когда Байден занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы.

«Посмотрите на Байдена, Сонного Джо Байдена. При нем была болезнь под названием "свиной грипп". Это было бедствие, с которым гораздо проще было справиться, гораздо менее жестокое. Но его же люди называют ту ситуацию кошмаром, с которым они понятия не имели, что делать, и делали все неправильно», — заявил Трамп.

По словам главы Белого дома, Байден не знает даже название свиного гриппа и говорит N1H1, в то время как правильно — H1N1. В заслугу себе Трамп поставил массовое тестирование, которое охватило больше людей, чем в любой другой стране.

В этот же день Трамп высмеял миллиардера Майкла Блумберга, который потерпел неудачу на праймериз от демократов, а затем решил выделить 100 миллионов долларов на поддержку Байдена во Флориде. Глава Белого дома написал в Twitter, что Блумберг впал в депрессию и теперь раздает деньги, чтобы получить работу. На это Блумберг ответил, что единственный, кому понадобится работа в 2021 году, это сам Трамп.

Пандемия свиного гриппа, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) продолжалась с января 2009 года до августа 2010 года. Во всем мире от заболевания скончались 18,5 тысячи человек.