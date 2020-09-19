Трамп рассказал о критике за «дружбу» с Путиным

Президент США Дональд Трамп рассказал, что часто подвергается критике за «дружбу» с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом он заявил на предвыборном митинге в штате Миннесота, передает ТАСС.

По словам американского лидера, он не понимает такую реакцию общественности на то, что он ладит с президентом России. «На это я им отвечаю: "А разве это не хорошо? Неужели это плохо?"» — выразил недоуменнее глава Белого дома.

При этом Трамп напомнил, что его позиция по отношению к Москве самая жесткая за всю историю.

Как ранее утверждал американский лидер, то, что лидеры двух стран нравятся другу, — абсолютно нормально. Он подчеркнул, что никто не хочет устраивать войну. До этого он называл Путина «шахматистом мирового класса».

Во время предвыборной кампании 2016 года Трамп постоянно подчеркивал, что рассчитывает поладить с Москвой. Оппоненты обвиняют его в чрезмерных симпатиях к России и в предательстве национальных интересов США.