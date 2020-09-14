Трамп выразил симпатию самым жестким лидерам

Президент США Дональд Трамп рассказал о своей способности лучше всего ладить с самыми жесткими мировыми лидерами. Об этом сообщает Axios со ссылкой на интервью журналиста Боба Вудворда.

Отмечается, что Трамп в интервью выразил симпатию некоторым руководителям, которые склонны к авторитаризму. «Я очень хорошо ладил с Эрдоганом, хотя это не предполагалось, потому что все вокруг говорят: "Какой ужасный парень!" Но, знаете ли, для меня это хороший показатель. Забавно, чем жестче и злее оппонент, тем лучше я с ним уживаюсь», — отметил американский президент.

По словам Трампа, более простые лидеры ему не так интересны. Например, Вудворд утверждает, что Трамп постоянно унижал в разговоре южнокорейского лидера в отличии от глав России, Северной Кореи и Саудовской Аравии.

Ранее Трамп называл российского лидера Владимира Путина «шахматистом мирового класса». По словам Трампа, наряду с Путиным таковыми являются еще несколько мировых лидеров, включая председателя Китая Си Цзиньпина, лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Трамп добавил, что бывший вице-президент США Джо Байден не сможет работать с ними на равных в случае победы на президентских выборах, так как его лучшие годы в политической карьере «не были такими уж замечательными».

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