Трамп рассказал о взаимной симпатии с Путиным

Президент США Дональд Трамп ответил на критику в свой адрес за то, что он «ладит» с главой России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Трампа, ему часто говорят, что его взаимная симпатия с Путиным — это ужасно. Однако президент США уверен, что это, напротив, хорошо. Так, согласно Трампу, то, что лидеры двух стран нравятся другу, — абсолютно нормально. Он подчеркнул, что никто не хочет устраивать войну.

Американский лидер добавил, что его также часто критикуют за то, что он «ладит» с главой КНДР Ким Чен Ыном, председателем КНР Си Цзиньпином и бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Ранее бывший адвокат Трампа Майкл Коэн раскрыл отношение американского лидера к его российскому коллеге Владимиру Путину. Отмечается, что Трампу нравится Путин и то, как он управляет страной. По словам Коэна, главе Белого дома нравилось то, что российскому лидеру удалось «взять контроль над целой нацией и управлять ею так, как собственной компанией».